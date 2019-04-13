Şırnak'ta hastanın idrar torbasından 424 gram taş çıktı

95 yaşındaki Mehmet Selahattin Tatar son 3 yıldır çeşitli hastanelere başvurmasının ardından şifayı Şırnak Devlet Hastanesinde buldu. Son dönemlerde artan ağrıları sebebiyle Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’a başvuran hastanın daha önce yapılan tahlillerine bakan Op. Dr. Başıbüyük, hastayı ameliyata alarak Tatar’ın idrar torbasından yaklaşık 424 gram ağırlığında taş çıkardı.

"MEHMET AMCA İLE BİRLİKTE BU RİSKİ ALDIK"

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, “Mehmet amcamız 2 gün önce bana mesaiyi dışında baktığımız polikliniğe başvurdu. Daha önce çektikleri tetkikleri ve tomografileri vardı. Tomografisine baktığımda mesanesinde kocaman taşlar görünüyordu. Ameliyat olması gerekiyordu. Taşların boyutları çok büyük olduğu için biz mesane taşlarını kapalı ameliyatlarla hallederiz. Fakat Mehmet amcanın yaşı itibariyle anestezi alacağı süreyi kısa tutmak adına açık bir cerrahi tercih ettik. Çünkü o taşları kapalı bir ameliyat ile kırsak, 8 ile 9 saat gibi bir süreyi alabilirdi. Fakat açık ameliyat yaptığımızda 4 ile 5 santimlik bir kesiyle yaklaşık 7 ile 8 santimlik taşları yarım saat içinde tamamen temizledik. Anestezi çok gayret gösterdi. Çünkü 95 yaşındaki bir hastanın uyutulup uyandırılması, anestezi alması çok riskli bir şeydir. Hem anestezi, biz ve Mehmet amca bu riski aldı. Dün ameliyatını yaptık ve bu taşlardan tamamen temizlendi. Bu akşamda Allah kısmet ederse evine göndereceğiz. Bundan sonra da taşı olmadan rahat bir şekilde hayatına devam edecek.” dedi.

"ÖLÜNCEYE KADAR 100 SENE DE YAŞASAM ONU UNUTMAM"

424 gram taşlardan kurtulan Mehmet Selahattin Tatar da Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’ün kendisini ameliyat ettiğini söyledi. Tatar, "Onun gibi güzel ameliyat eden insan görmedim. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Öyle güzel ameliyat yaptı ki ölünceye kadar, yüz senede yaşasam onu unutmam. Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’ün doktorluğu ve insanlığı, onun güzelliğini unutamam.” dedi.

"YAŞINDAN DOLAYI KİMSE AMELİYATA KARAR VEREMEDİ"

Mehmet Selahattin Tatar’ın oğlu Fahrettin Tatar ise babasının 2016 yılında rahatsızlandığını söyledi. Tatar, "Silopi Devlet Hastanesinden Batman’a naklettik. Batman’da birkaç hastaneye danışarak, bu taşları tespit ettik fakat yaşından dolayı kimse ameliyatına karar veremedi. Tetkiklerini birçok doktora göstermemize rağmen hiç kimse yaşından dolayı ve narkozun riskli olduğundan dolayı bu ameliyatı yapamadı. Fakat babam bir hafta önce tekrar rahatsızlandı. Babama Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’ün olduğunu ve iyi bir doktor olduğunu söyledim ve babam da kabul etti ameliyat olmayı. 2 gün önce Şırnak Devlet Hastanesine başvurduk ve Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’da eski tetkiklerine bakarak, bu ameliyatı yapacağını söyledi. Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve ekibine böyle başarılı bir ameliyatı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ameliyatta Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Yakup Uslu ve Hastane Müdürü Hasan İskenderoğlu da hazır bulundu.