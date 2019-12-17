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Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu

Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA | 17.12.2019 - 13:12..
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Şırnak'ta polis ve jandarma tarafından, 9-15 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonrasında yapılan aramalarda, 1,69 gram metamfetamin, 68,42 gram eroin, 12,15 gram esrar, 18 bin 710 paket kaçak sigara, 96 kilogram kaçak çay, 5 adet kaçak cep telefonu, 250 şişe ve 24 litre kaçak alkol, 7 kilogram muhtelif yiyecek ele geçirildi.

63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar kapsamında 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup, 2 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

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