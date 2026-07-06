Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini vuran avcıya 1,27 milyon liralık ceza

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyünde, koruma altındaki bir yaban keçisinin yasa dışı şekilde avlandığı yönündeki ihbarı değerlendiren Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan kontroller sırasında av tüfeğiyle vurularak yaralanan yaban keçisi bir aracın içerisinde bulundu.

YARALI YABAN KEÇİSİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Veteriner hekimin yaptığı muayenede, koruma altındaki yaban keçisinin sol arka bacağından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hayvan, tedavisinin tamamlanması ve yeniden doğal yaşamına kazandırılması amacıyla DKMP Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

TOPLAM CEZA 1 MİLYON 276 BİN LİRAYI AŞTI

Yürütülen inceleme sonucunda yaban keçisini vurduğu belirlenen şüpheli hakkında çok sayıda ihlal nedeniyle işlem yapıldı.

Şüpheliye; koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, avlanma dönemi dışında avlanmak, avcılık belgesi olmadan avlanmak ve haznesi iki fişekle sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeği kullanmak suçlarından toplam 26 bin 278 lira idari para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra koruma altındaki yaban hayatına verdiği zarar nedeniyle 1 milyon 250 bin lira tazminat uygulanırken, toplam yaptırım 1 milyon 276 bin 278 liraya ulaştı.

KAÇAK AVCILIĞA KARŞI DENETİMLER SÜRECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli koruma altındaki türlerin yaşam alanlarının güvence altına alınması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlardan da koruma altındaki yaban hayvanlarına yönelik yasa dışı avcılık faaliyetleriyle karşılaşmaları halinde durumu güvenlik güçlerine veya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirmelerini istedi.

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERE AĞIR YAPTIRIM UYGULANIYOR

Uzmanlar, koruma altındaki yaban hayvanlarının yasa dışı avlanmasının yalnızca doğal yaşamı değil, ekosistemin dengesini de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle kaçak avcılık faaliyetlerine karşı hem idari para cezaları hem de tazminat hükümleri uygulanırken, denetimlerin teknolojik imkanlar ve saha kontrolleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtiliyor.