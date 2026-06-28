Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı

Şırnak'ta feci kaza...

Cizre-Nusaybin D-400 Uluslararası Karayolu Uğur Köyü mevkiinde seyir halinde olan H.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BEBEK YARALANDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T., çocukları B.T., Ö.T. ve 1 yaşındaki F.T. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.