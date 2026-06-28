Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı
Cizre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ta feci kaza...
Cizre-Nusaybin D-400 Uluslararası Karayolu Uğur Köyü mevkiinde seyir halinde olan H.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
BEBEK YARALANDI
Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T., çocukları B.T., Ö.T. ve 1 yaşındaki F.T. yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
EKİPLER YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.