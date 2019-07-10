Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.