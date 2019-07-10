Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

Serdar Ortaç: Ben asfalttan kazırsınız

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Gümüşhane'de 138 kişi içme suyundan zehirlendi

Halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvuran hastalardan sadece birinin tedavisi devam ediyor.