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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

Hayvan otlatırken başlarından silahla vurulan çobanlar, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

DHA | 10.07.2019 - 08:49..
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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek.

Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

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