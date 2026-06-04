Şırnak'ta silahlı kavga sonrası husumet, barışla sona erdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Mayıs’ta yaşanan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavga sonrası başlayan gerginlik, bölgede tedirginliğe yol açmıştı.

Olayda 2’si silahla olmak üzere 7 kişinin yaralanmasının ardından aileler arasında oluşan husumetin büyümemesi için kanaat önderleri devreye girdi.

GÜNLER SÜREN GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

Bölgede etkili kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve toplumun ileri gelen isimleri, olayın ardından taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Amaç, gerginliğin daha fazla derinleşmesini önlemek ve kalıcı bir barış ortamı sağlamaktı.

Yapılan temasların ardından Karal ve Acet aileleri, kanaat önderi Haşim Haşimoğlu’nun evinde düzenlenen barış buluşmasında bir araya geldi.

BARIŞ SOFRASINDA EL SIKIŞTILAR

Düzenlenen törende aileler aynı sofrada buluşurken, tarafları temsilen Nezir Karal ile Hacı Salih Acet’in el sıkışmasıyla husumet resmen sona erdi. Program boyunca dualar okunurken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Barış anı, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve uzun süredir devam eden gerginlik yerini rahatlamaya bıraktı.

KARDEŞLİK VE BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Programda konuşan Abdullah Kaplan, barış sürecine katkı sunan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaplan, sürecin bölge huzuru açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu ise toplumsal barışın kolay sağlanmadığını belirterek tarafların gösterdiği sağduyunun önemine dikkat çekti.

BARIŞIN KALICI OLMASI TEMENNİ EDİLİYOR

Haşimoğlu, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için toplumsal dayanışmanın sürmesi gerektiğini vurguladı. Sağlanan barışın kalıcı olması temennisinde bulunan Haşimoğlu, tarafların olgun yaklaşımının bölge için örnek teşkil ettiğini ifade etti.