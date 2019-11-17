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Şırnak'taki birliklere darbe için emir veren komutana müebbet

Darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Tuğgeneral Gürcan, yargılandığı davada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 17.11.2019 - 21:15..
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Şırnak'taki birliklere darbe için emir veren komutana müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan darbeciler, işgal ettikleri askeri birliklerdeki yasa dışı eylemlerin cezasını, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı.

141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bu isimlerden, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şırnak'taki birliklere darbe için emir veren komutana müebbet

GİZLİ  TANIKLAR DİNLENDİ

Darbe girişimi başarısız olunca gözaltına alınan Gürcan, ilk ifadesinde Şırnak'taki komandoların Ankara'ya nakli talimatını, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün verdiğini söyledi.

Gürcan, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Gürcan'ın örgütle ilişkisi, gizli tanık "Yağmur"un teşhisiyle bir kez daha ortaya çıkarıldı.
"Yağmur", "Gürcan'ın, Şırnak'taki FETÖ'cü askerlerin abisi olduğunu ve 2014'te Cizre Anadolu Lisesi'nde FETÖ'nün Şırnak il sorumlusu tarafından düzenlenen örgüt toplantısına sivil kıyafette katıldığını" anlattı.

Şırnak'taki birliklere darbe için emir veren komutana müebbet

YASA DIŞI EYLEMLERİ CEZASIZ KALMADI

Yargılama sonunda Gürcan'ın yasa dışı eylemleri cezasız bırakılmadı. Mahkeme 20 Haziran'da Gürcan'ın eylemlerinin "terör örgütü yöneticiliği" suçunu oluşturduğuna hükmederek, darbe faaliyetleri kapsamında işlenen bütün suçlardan sorumlu tuttu.

139 KİŞİYİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN...

Gürcan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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