Sis Dağı Yaylası'nda yıkımlar devam ediyor

Kaçak yapılaşma nedeniyle doğal güzellikleri yok olmaya yüz tutmuş Karadeniz yaylalarından biri olan Trabzon ve Giresun şehirlerinin sınırındakı Sis Dağı'nda bu sabah saatlerinde tekrar başlayan yıkımlar devam ediyor.

1 HAFTA ÖNCE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

1 hafta önce tebligat gönderilen evlerin boşaltılması istendi. Yıkım kararı alınan evlere verilen süre dolunca bu sabah itibarıyla Sis Dağı Yaylası'nda yıkım işlemleri tekrar başladı.

Sis Dağı Yaylası'nda yıkımlar tekrar başladı VİDEO

68 EV SAHİBİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

İlk etapta Hanyanı mevkii ve eski Oba'da 8 evin yıkıldığı yaylada toplamda 68 evin sahiplerine tebligat gönderileceği belirtildi.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Jandarma ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yaylada yıkımların akşam saatlerine kadar süreceği ve 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'nda yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.