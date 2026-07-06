Şişe, poşet, ambalaj: Bu makinede hepsi tuğlaya dönüşüyor

Dünyada her yıl milyonlarca ton plastik atık çöplüklere giderken, geliştirilen yeni bir teknoloji bu soruna farklı bir çözüm sunuyor.

ABD'li girişim ByFusion, geliştirdiği "Blocker" isimli makineyle plastik atıkları eritmeden, yalnızca buhar ve yüksek basınç kullanarak sağlam yapı bloklarına dönüştürüyor.

Sistem, geri dönüşümü zor olan pek çok plastik türünü de işleyebiliyor.

Ayda 90 tondan fazla plastik işliyor

Makinenin iki farklı modeli bulunuyor. Küçük ölçekli sistem ayda yaklaşık 30 ton, sanayi tipi model ise 90 tonun üzerinde plastik atığı yapı bloğuna dönüştürebiliyor.

Bu sayede yılda bin tondan fazla plastiğin depolama alanlarına gitmesi önlenebiliyor. Teknoloji bugün belediyeler, atık yönetim şirketleri ve çevre odaklı kuruluşlara satılıyor.

Ayırmaya gerek yok

Sistemin en dikkat çekici özelliği, plastikleri türlerine göre tek tek ayırma zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırması.

Toplanan plastikler parçalandıktan sonra buhar ve basınçla sıkıştırılıyor.

Herhangi bir yapıştırıcı, kimyasal katkı veya çimento kullanılmadan elde edilen bloklar; istinat duvarları, ses bariyerleri, bahçe duvarları, peyzaj düzenlemeleri ve çeşitli kentsel yapılarda kullanılabiliyor.

'Bir ton plastik, bir ton yapı bloğu'

Şirketin verdiği bilgiye göre süreçte malzeme kaybı yaşanmıyor. Sisteme giren 1 ton plastik atık, yaklaşık 1 ton yapı bloğu olarak çıkıyor.

Bu sayede hem depolama alanlarına giden atık miktarı azalıyor hem de plastikler ekonomik değeri olan yeni bir ürüne dönüşüyor.