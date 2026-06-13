Şişli'de sınav heyecanı: Okulu karıştıran öğrenci gözyaşlarına boğuldu

Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı öncesi İstanbul Şişli’de yaşanan olay, sınav sabahının yoğun heyecanını ve stresi gözler önüne serdi.

Sınava gireceği okulu karıştıran bir öğrenci, yanlış okulda olduğunu öğrenince büyük panik yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

SINAV SABAHI ŞİŞLİ’DE YOĞUN HEYECAN

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve veliler, LGS heyecanını birlikte yaşadı. Okul önlerinde oluşan yoğunluk ve telaş dikkat çekerken, öğrenciler sınav stresini yönetmeye çalıştı.

YANLIŞ OKUL PANİĞE NEDEN OLDU

Şişli’de Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’na gelen bir kız öğrenci, sınava gireceği yeri karıştırdığını fark edince büyük bir şok yaşadı. Yanlış okulda olduğunu öğrenen öğrenci, yaşadığı panikle gözyaşlarını tutamadı.

VELİLER VE GÖREVLİLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden çevredeki görevliler ve veliler, öğrenciye yardımcı olmak için harekete geçti. Yapılan kontrolün ardından doğru sınav merkezinin Nişantaşı Nuri Akın Lisesi olduğu belirlendi.

SINAVA SON ANDA YETİŞTİRİLDİ

Aile ve görevlilerin desteğiyle hızla yönlendirilen öğrenci, sınava gireceği okula zamanında ulaştırıldı. O anlarda hem öğrenci hem de çevredeki vatandaşlar büyük bir heyecan ve stres yaşadı.

“HER ÇOCUK BİZİM EVLADIMIZ”

Olay anına tanıklık eden velilerden Rabia Bilgiç, yaşananları, “Kız öğrenci yanlış okula gelmiş, yan yana okullar olduğu için karıştırmış ama yetiştirdik. Sonuçta o da bizim evladımız” sözleriyle anlattı.

Sınav merkezleri önünde gün boyunca yoğunluk yaşanırken, LGS sabahı Şişli’de hem heyecan hem de duygusal anlar bir arada yaşandı.