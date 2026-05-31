Şişli'de yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada, bir süredir kendisinden haber alınamayan Havva A.’nın durumu komşuları tarafından fark edilince yetkililere bildirildi.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EVE GİRİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasının ardından daireye giren ekipler, 80 yaşındaki Havva A.’yı odasında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

CENAZE ZİNCİRLİKUYU’YA KALDIRILDI

Yapılan incelemelerin ardından Havva A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri ve defin süreci için Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Kadının ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölümün şüpheli bir durum içerip içermediğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri ise uzun süredir yalnız yaşayan kadının vefatı nedeniyle üzüntü yaşadı.