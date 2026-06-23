Sivasspor’da kriz: Başkan adayı çıkmıyor!

1967 yılında kurulan 59 yıllık köklü kulüp Sivasspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor...

Yakın döneme kadar Süper Lig'in gediklisi olan ve yıllar önce şampiyonluğa bile oynayan Sivasspor, bir süredir başkan adayı çıkaramıyor.

Sivasspor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, ikinci kez başkan adayı çıkmadı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SİVASSPOR'UN DÜŞTÜĞÜ HAL: BAŞKAN ADAYI ÇIKMIYOR...

Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı.

Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübe başkan adayı bulma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda başkanlık için herhangi bir aday çıkmadı.

"SAHİPSİZ DEĞİL"

Kongrede konuşan Ali Yavuz, "Yoğun bir mesai harcadık. Bunun yanı sıra birçok iş insanı bize katkı sağladı. Yönetimde yer alabilmek adına birçok isimle görüştük. Ama burada en önemli olay başkanın seçilmesidir. Sivasspor sahipsiz değildir. Mutlaka bir yönetim oluşacaktır. Valimiz ile yarın görüşeceğiz. Valimiz ile alacağımız karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde çözeceğiz" diye konuştu.