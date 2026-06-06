Sivas'ta 18 yaşındaki Esma Nur'dan iz yok

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 21 gün önce gerçekleşen kaza sonrası Esma Nur kayboldu.

D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında U.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. ağır yaralandı.

ESMA NUR'DAN İZ YOK

Araçtan hafif yaralı kurtulduğu belirlenen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarından geçen Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.

AĞAÇ DİPLERİ VE KAYA OYUKLARI ARANIYOR

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları, bugün 21'inci gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara; Erzurum AFAD, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek veriyor. Arama çalışmalarının seyrini değiştirmek amacıyla havzayı besleyen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılarak çayın suyu kontrollü olarak düşürüldü.

Suyun azalmaya başlaması ile ekipler, kazanın yaşandığı bölgeden başlayarak ağaç dipleri, kaya oyukları ve birikinti alanlarında yeniden titiz bir çalışma başlattı.

Havadan drone ile de destek verdiği nehir yatağındaki arama çalışmalarında ekipler, şu ana kadar Esma Nur'a ait herhangi bir bulguya rastlamadı. Tokat’ın Reşadiye ilçesi sınırlarına kadar uzanan hat boyunca çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.