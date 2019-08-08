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Sivas'ta 21 yaşındaki genç kanyonda boğuldu

Düşen telefonunu almak için Şuğul Kanyonu'na giren genç, boğularak can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA | 08.08.2019 - 17:53..
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Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden 21 yaşındaki Muhammed Melih Polat  isimli genç, gezi esnasında kanyona telefonunu düşürdü.

EKİPLERİN GELMESİNİ BEKLEMEDİ

Telefonunun bulunması için Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildiren Polat, ekiplerin gelmesini beklemeden telefonunu bulabilmek için suya girdi. Telefonunu bulmak için dalan Polat, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sivas'ta 21 yaşındaki genç kanyonda boğuldu

Sivas'ta 21 yaşındaki genç kanyonda boğuldu VİDEO

KURTARILAMADI

Bunu üzerine Muhammed Melih Polat'ın arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede Polat'ın bedenini sudan çıkardı. Polat, müdahale edilmek üzere Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen 21 yaşındaki genç, kurtarılamadı.

Sivas'ta 21 yaşındaki genç kanyonda boğuldu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sivas'ta 21 yaşındaki genç kanyonda boğuldu

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