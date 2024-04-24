Toz deterjanın içine ekleyin, daha bereketli olacak... Çamaşır yıkarken kullanılan toz deterjanınıza karbonat ve limon rendesi eklerseniz, hem lekeleri hem de kötü kokuyu gidermiş olursunuz.

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Toz çamaşır deterjanı, çamaşırları temizlemek ve lekelerden arındırmak için kullanılan bir temizlik ürünüdür. Genellikle toz formunda satılan bu deterjanlar, çeşitli kirleri ve lekeleri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir.

Her evde bulunan toz deterjanı daha da etkili hale getirmek ister misiniz?

İki malzeme ekleyerek etkisini arttırın ve gücünü çoğaltın.

İşte o formül...

Toza ekleyin

Kullandığınız toz deterjana limon kabuğu rendesi ve karbonat ekleyerek giysilerde olan lekelerin ve kokuların giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Böylelikle deterjanınız daha temiz yıkayacak ve kıyafetleriniz ilk günkü gibi olacaktır.