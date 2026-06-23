Sivas’ta 50 TL’lik lahmacun şikayet yağmuruna tutuldu: Denetimciler "sorun yok" dedi

Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeci Selahattin Yabalı, üç yıl önce başlattığı uygun fiyatlı lahmacun kampanyası nedeniyle sık sık şikayet edilmesine rağmen satışlarına devam ediyor.

UCUZA SATINCA BAŞI DERTTEN KURTULMADI

Lahmacunun birçok işletmede 200 ila 300 TL arasında satıldığını belirten Yabalı, kendi işletmesinde ise ürünü 50 TL’den sunduklarını söyledi.

Uygun fiyat politikası nedeniyle kimliği belirsiz kişiler tarafından CİMER’e sürekli şikayet edildiğini ifade eden Yabalı, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

"HER ŞEY FATURALI VE DENETLENEBİLİR"

İş yerinin mülkünün kendisine ait olduğunu ve kira gideri bulunmadığını anlatan Yabalı, kullandıkları tüm ürünlerin faturalı ve denetlenebilir olduğunu vurguladı. Yabalı, “Vatandaşlara kaliteli ve ekonomik ürün sunuyoruz. Buna rağmen hakkımızda asılsız iddialarla şikayetler yapılıyor. Ancak denetimlerde hiçbir sorun çıkmadı” dedi.

Şikayetlerin rakip işletmelerden geldiğini düşündüğünü belirten Yabalı, uygun fiyatlı satış politikasını sürdüreceğini ve müşterilerine aynı kaliteyi sunmaya devam edeceğini söyledi.