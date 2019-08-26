taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7943
Euro
6.4457
Altın
1530.94
Borsa
97310.96
Gram Altın
285.547

Sivas’ta avukat kadın eşinden şiddet gördü

Kadın avukatın kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kalması, Sivas Barosu tarafından kınandı.

İHA | 26.08.2019 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas’ta Kardeşler Mahallesi'nde aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen A.H., avukat eşi T.H.’yi çocuğunun gözü önünde, sokak ortasında darbetti.

AVUKATIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

A.H. olayı şahit olan bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. T.H.’nin şikayeti üzerine dayakçı koca gözaltına alındı. Yaralanan kadın avukatın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sivas Barosu şiddet gören kadın avukat için basın açıklaması düzenledi.Sivas’ta avukat kadın eşinden şiddet gördü

"UZUN SÜREDİR KOCASINDAN ŞİDDET GÖRMÜŞ"

Basın açıklamasında konuşan Baro Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir, avukat T.H.’nin uzun süredir kocasından şiddet gördüğünü ifade ederek, “25 Ağustos 2019 tarihinde baromuza kayıtlı bir meslektaşımıza karşı bu olay gerçekleşti. Boşanma davası devam eden eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir şiddet olayı yaşandı. Olayın baromuza acil bir şekilde ihbar edilmesinin ardından sağlıklı bir kolluk işlemi gerçekleştirilmesi için Başsavcılığımız ile bir görüşme yaptık. Başsavcımız konun hassasiyetinin farkında olduğunu ancak olayın ne derece vahim durumda olduğunu bilemediklerini sıradan bir soruşturma dosyası olduğunu düşündüklerini söyledi. Biz akabinde durumu izah ettik, meslektaşımızın uzun yıllardır söz konusu şiddet olayına maruz kaldığının izahını yaptık. Akabinde Başsavcımız yoğun bir mesai harcayarak gecenin geç saatlerinde ilgili kolluğa ve nöbetçi savcımıza talimatı verdi” dedi.Sivas’ta avukat kadın eşinden şiddet gördü

ELMACIK KEMİKLERİNDE ÇATLAK VE KIRIK OLUŞTU

Saldırı sonrası meslektaşlarının yüzünde kırık ve çatlaklar oluştuğunu kaydeden Demir, "Biz Sivas barosu olarak yıllarca söz konusu şiddet olaylarına karşı mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşımızın durumunu takip ediyoruz. Yüzünde; elmacık kemiklerinde çatlak yada kırık olduğu şüphesi ile uzman bir hekime sevki sağlandı. Sabah görüştük, tahkikleri devam ediyor. Durum, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama ise TCK kapsamında suç nitelikli bir haldir. Tabi ki bu konuda soruşturma evrakını hazırlayacak ve Cumhuriyet Başsavcılığımız konunun takibini yapacak. Bizde komisyon olarak, gerek baromuza kayıtlı bir meslektaşımız olarak, konunun hassas olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmasını da dikkate alarak takipçisi olacağımızı sizlerin önünde kamuoyu ile paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sivas’ta avukat kadın eşinden şiddet gördü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

379
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

212
Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

129
Fatih Terim: Canımız acıyor

Fatih Terim: Canımız acıyor

200
Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

Trump, Çin ile anlaşacaklarını açıkladı

112
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç, pala ve bıçaklı kavgası

558
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir