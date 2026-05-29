Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sivas'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Tatar ile Kale köyü arasında Alim Akbulut yönetimindeki traktör dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Hayatını kaybettiği belirlenen Akbulut'un cansız bedeni incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
