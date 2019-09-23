Sivas'ta iş arayanlar uzun kuyruk oluşturdu

Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 9 ay süre ile görevlendirilecek 1.250 temizlik ve 182 güvenlik görevlisinin kura ile belirlenebilmesi için başvurulan bugün başladı.

BEKLENENİN ÇOK ÜSTÜNDE BAŞVURU

Toplamda 1.432 kişinin istihdam edileceği programa, beklenilenin çok üstünde başvuru oldu. İŞKUR İl Müdürlüğü önünde başlayan kuyruk, Ahir Emir Caddesi'ne kadar ulaştı.

KUYRUK SOKAĞA SIĞMADI

Başvuruda bulunmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk, sokağa sığmadı. İş umudu ile kuyruğa girenler, uzun süredir işsiz olduklarını belirtip, işe girebilmek için başvuruda bulunacaklarını belirtti.









