Sivas'ta kangalın şefkati yürekleri ısıttı: Yeni doğan kuzuyu çoban gelene kadar bağrına bastı

Türkiye'nin dünyaca tanınan yerli köpek ırklarından Kangal, koruma içgüdüsü kadar merhametli tavırlarıyla da gündem oldu.

Sivas'ta kaydedilen görüntülerde, sürü içerisinde dünyaya yeni gelen bir kuzuyu sıcak tutmak ve korumak için yanına alan Kangal köpeği, sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini topladı.

Uzmanlar ise bu davranışın, Kangal köpeklerinin güçlü koruma ve sahiplenme içgüdüsünün doğal bir yansıması olduğuna dikkat çekiyor.

YENİ DOĞAN KUZUYA ANNESİ GİBİ SAHİP ÇIKTI

Sivas'ta bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürüyü korumakla görevli bir Kangal köpeğinin henüz yeni doğmuş kuzuyu koynuna alarak sıcak tutmaya çalıştığı görüldü.

Çoban bölgeye gelene kadar kuzunun yanından ayrılmayan Kangal, adeta onu kendi yavrusu gibi korudu.

Görüntülerde en dikkat çeken an ise kuzunun Kangal köpeğinden ayrıldığı sırada çıkardığı sesler oldu. Kangalın yanından uzaklaştırılan kuzunun ağlaması, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kullanıcılar, Kangal köpeğinin koruyucu ve sevgi dolu davranışını takdir ederken, görüntüler Türkiye'nin simge hayvanlarından biri olan Kangalın karakteristik özelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

UZMAN: "EN GÜÇSÜZ HAYVANLARI KORUMA EĞİLİMİ GÖSTERİRLER"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yurdakul, görüntülere ilişkin yaptığı değerlendirmede Kangal köpeklerinin sürü içerisindeki en savunmasız hayvanları koruma eğiliminde olduklarını söyledi.

Yurdakul, Kangalın yalnızca bekçi köpeği olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sahiplenme duygusuna sahip olduğunu belirterek, sürüde hasta, zayıf veya yeni doğmuş hayvanları koruma altına aldığını ifade etti.

YAVRULUK DÖNEMİNDE KURULAN BAĞ ETKİLİ OLUYOR

Prof. Dr. Yurdakul, Kangal köpeklerinin yavruluk döneminden itibaren kuzu, koyun ve keçilerle aynı ortamda büyüdüğünü belirterek bu durumun hayvanlar arasında güçlü bir bağ oluşmasını sağladığını söyledi.

Bu ilişkinin zamanla biyolojik ve davranışsal bir bağa dönüştüğünü ifade eden Yurdakul, köpeklerde salgılanan oksitosin hormonunun da sahiplenme ve koruma davranışlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

TEHLİKEYİ ANINDA SEZİYOR, GÖZÜNÜ KIRPMADAN KORUYOR

Kangal köpeklerinin çevreyi sürekli kontrol altında tuttuğunu belirten Yurdakul, en küçük bir tehlikeyi dahi kısa sürede fark edebildiklerini söyledi.

Sürüye yönelik bir tehdit oluştuğunda kurt ya da ayı gibi yırtıcı hayvanlara karşı sayıca üstün olsalar bile geri adım atmadan koruma refleksi gösterdiklerini ifade eden Yurdakul, bu özelliğin Kangalın en belirgin karakterlerinden biri olduğunu kaydetti.

"İRİ GÖRÜNÜMÜNÜN ALTINDA DUYGUSAL BİR KARAKTER VAR"

Kangal köpeklerinin fiziksel olarak güçlü görünmelerine rağmen oldukça hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yurdakul, bu hayvanların sahiplerinin ses tonundan bile sevgi ya da uyarıyı ayırt edebildiğini ifade etti.

Kangalın hem insanlara hem de birlikte yaşadığı diğer hayvanlara karşı güçlü bir aidiyet geliştirdiğini söyleyen Yurdakul, bu nedenle sürüdeki güçsüz bireylerin yanında olmayı içgüdüsel olarak tercih ettiğini dile getirdi.

KANGAL SADECE KORUMUYOR, ŞEFKAT DE GÖSTERİYOR

Uzmanlara göre Kangal köpeğini diğer çoban köpeklerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, yalnızca sürüyü koruması değil, aynı zamanda sürü içerisindeki en savunmasız canlılara karşı sergilediği güçlü şefkat duygusu.

Sivas'ta kaydedilen görüntüler de bu özelliğin en etkileyici örneklerinden biri olarak hafızalara kazınırken, Kangal köpeğinin "güçsüzün yanında duran koruyucu dost" kimliğini bir kez daha ortaya koydu.