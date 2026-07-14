Sivas’ta kurt saldırısı sürüyü dağıttı: 13 keçi telef oldu

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Davutoğlu mezrasında besici Ducan Davutoğlu, keçi sürüsünü otlaması için meraya bıraktı. Bir süre sonra sürüye ulaşamayan Davutoğlu, kendi imkânlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından bölgede hem karadan hem de dron destekli arama çalışması başlatıldı.

GELEN TELEFON ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Arama çalışmaları sürerken Davutoğlu, keçilerinin bulunduğuna ilişkin bir telefon aldı. Kendisine gönderilen fotoğrafları inceleyen besici, hayvanların kendi sürüsüne ait olduğunu belirledi.

Bölgeye giden Davutoğlu, 13 keçisini kurt saldırısı sonucu telef olmuş halde buldu. Bazı hayvanların yüksek kesimlerde, diğerlerinin ise yakın çevrede bulunduğu öğrenildi.

22 KEÇİDEN HÂLÂ HABER YOK

Yaşadığı olayı anlatan Ducan Davutoğlu, sürünün kaybolmasının ardından dronla yapılan aramalardan da sonuç alınamadığını belirterek, jandarma ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini söyledi:

"Merada hayvanları otlatırken kayboldular. Dron ile aramamıza rağmen bulamadık. Karakoldan yardıma geldiler. Komutan da dâhil olmak üzere aramaya koyulduk. Daha sonra keçilerin bulunduğuna dair telefon geldi. Bölgeye gittiğimizde 13 keçimizi kurtların telef ettiğini gördük. 22 keçimiz ise hâlâ kayıp. Onlardan henüz bir haber alamadık."

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayıp keçilerin çevredeki dağlık ve ormanlık alanlara dağılmış olabileceği değerlendirilirken, sürü sahibinin arama çalışmaları jandarma ekiplerinin desteğiyle devam ediyor.