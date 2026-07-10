Sivas'ta "meteor" iddiası: Gökyüzünden düşen parça aranıyor

Sivas'ta meteor iddiası, geceyi hareketlendirdi.

Vatandaşlar, büyük bir gürültünün ardından gökyüzünden parlak bir cismin düştüğünü ve düşüşün ardından bölgede yangın başladığını ifade etti.

Görgü tanıkları, cismin meteor olabileceğini öne sürerken, olay kısa sürede çevrede büyük merak uyandırdı.

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İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ve gökyüzünden düşen cismin ne olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.