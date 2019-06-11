Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Ağrı'daki bir düğünden Denizli'ye dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu A.U.'nun (62) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü A.U. ile minibüste bulunan G.U.(37), N.Ö.(34), N.U.(22), A.A.(65), C.U.(65), M.U.(32), H.U.(1) H.N.A.(9), E.U.(9), E.U.(1), A.S.G(12), E.U.(12), B.G.(8), C.A.(8) ve A.K.G.(5) hafif şekilde yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulanslarla Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi.