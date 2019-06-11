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Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası ölen olmazken 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 11.06.2019 - 13:25..
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Ağrı'daki bir düğünden Denizli'ye dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu A.U.'nun (62) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.U. ile minibüste bulunan G.U.(37), N.Ö.(34), N.U.(22), A.A.(65), C.U.(65), M.U.(32), H.U.(1) H.N.A.(9), E.U.(9), E.U.(1), A.S.G(12), E.U.(12), B.G.(8), C.A.(8) ve A.K.G.(5) hafif şekilde yaralandı.

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulanslarla Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

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