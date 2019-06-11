1 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan PKK'lı olduğu anlaşıldı.

2 Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra gizemli bir şekilde kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.

3 Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra gizemli bir şekilde kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.

4 Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası ölen olmazken 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza Koparılması yasak olan yabani orkideden (salep bitkisi) 43 kilogram toplayan 2 kişiye toplam 120 bin 326 TL para cezası kesildi.

6 Afrin'de 10 terörist öldürüldü Bölgede Amerikan malı silahlarla askerimize saldırmaya kalkan teröristler misliyle karşılığını alıyor.