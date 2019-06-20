Sivas'ta tırla çarpışan aracın sürücüsü öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkisinde meydana gelen olayda, Kangal'dan Ulaş ilçesine doğru giden A.K yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Yeter Erdoğan ise yaralandı. Yeter Erdoğan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüsnü Erdoğan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından tır şoförü A.K. gözaltına alındı.













