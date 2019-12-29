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Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 29.12.2019 - 19:24..
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Sivas’ta saat 17.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere Kavşağı’nda kaza meydana geldi.

S.P. idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle Ö.Y. idaresindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şoförleri S.P. ve Ö.Y. araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.Y., N.P. ve M.P. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı -1

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