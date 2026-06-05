Slovenya’daki yeni hükümet Filistin bayrağını indirdi

Slovenya’da 22 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından aşırı sağcı yeni Başbakan Janez Jansa liderliğinde kurulan yeni hükümet, dün parlamentonun onayını alarak göreve başladı.

Yeni hükümetin ilk icraatı, yemin töreninden yaklaşık 20 dakika sonra hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmek oldu.

20 DAKİKA SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Slovenya medyası, Filistin bayrağının parlamentonun yeni hükümeti onaylamasından 20 dakika sonra ortadan kaybolduğunu duyurdu.

Filistin bayrağı, Slovenya’nın 2024 yılında Filistin’i devlet olarak tanıma kararı almasının ardından hükümet binasına asılmıştı ve Mayıs 2024'ten bu yana binanın ön cephesinde dalgalanıyordu.

"YENİ HÜKÜMET GÖREVE GELİR GELMEZ FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRDİ"

Slovenya’nın Filistin’i tanıma ve İsrail ile silah ticaretini yasaklama kararlarına öncülük eden bir önceki Başbakan Robert Golob, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni hükümet göreve gelir gelmez hükümet binasından Filistin bayrağı indirildi. Yeni hükümetin yemin ettiği tarih ise Slovenya’nın Filistin’i tanımasının 2'nci yıl dönümüne denk geldi.

"BU YENİ HÜKÜMET İÇİN NE KADAR ÜZÜCÜ BİR TESADÜF"

Bu, yeni hükümet için ne kadar üzücü bir tesadüf. O bayrak yalnızca Filistinliler için değil, adalet, onur, merhamet, insanlık ve barış için dalgalanıyordu.

"SLOVENYA, TARİHİN UTANÇ VERİCİ TARAFINA GEÇTİ"

Varlıkları tanınmayan, insan hakları ihlal edilen, baskı altında yaşayan bütün halklar için dalgalanıyordu. Yeni hükümetin ilk icraatı, binlerce kelimeden daha fazla şey anlatıyor. İşte, başladı. Slovenya, tarihin utanç verici tarafına geçti." ifadelerini kullandı.