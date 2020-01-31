Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Bursa'nın Yıldırım Hacivat Mahallesi'nde 8.Engin Sokak'ta, Muhsin K.'nın yaşadığı tek katlı gecekonduda yanan soba borusunun devrilmesi sonucu, yangın çıktı.
İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALEDE BULUNDU
Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.
GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başladı.