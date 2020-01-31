Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Galatasaray, Rennes'le anlaşan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı ekip, eski futbolcusu Semih Kaya'yı ise sezon sonuna kadar kiraladı.

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Ofis kiraları bir yılda yüzde 62 arttı

‘Türkiye Pazarı Analizleri Raporu’na göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 2018 yılına göre ofis kiraları yüzde 62,05 oranında artış gösterdi. En paralı ofis ise metrekaresi 170 lira ile Lavent'te.