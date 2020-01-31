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Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Bursa'da, tek katlı bir gecekonduda devrilen soba borusunun çıkardığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

İHA | 31.01.2020 - 15:48..
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Bursa'nın Yıldırım Hacivat Mahallesi'nde 8.Engin Sokak'ta, Muhsin K.'nın yaşadığı tek katlı gecekonduda yanan soba borusunun devrilmesi sonucu, yangın çıktı.

İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başladı.

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

Soba borusu devrildi, gecekondu küle döndü

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