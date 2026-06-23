Soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu için kar uyarısı verildi
Avrupa ejderha sıcakları ile kavrulurken, Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası Türkiye’yi esir alacak. Uzmanlardan kar yağışı uyarısı geldi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Haziran ayının sıcak günlerinde herkesi şaşırtacak tahmin geldi.
Uzmanlar, kuzeyden gelen Kutup destekli güçlü bir soğuk hava dalgasının Türkiye üzerine doğru hareket ettiğini açıkladı.
Bu soğuk dalga, sıcaklıkların mevsim normallerinin ciddi şekilde altına düşmesine neden olacak.
Kar yağışı bekleniyor
En dikkat çekici gelişme ise Doğu Karadeniz’den geldi.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışı görülebilir.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi