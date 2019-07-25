İstanbul Sultangazi'de, aynı sokakta oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adının Kasım olduğu öğrenilen yaşlı adam, iki komşusunu birden bıçakladı.

İNŞAAT İŞÇİSİNİN DURUMU AĞIR

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi, sokakta bulunan vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fatih isimli inşaat işçisi ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Sultangazi’de sokak ortasında tartıştığı komşularını bıçakladı ViDEO

BALKONDAN ÇIKIP İZLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşlarla konuştuktan sonra saldırgan şahsın evde olduğunu öğrendi. Eve çıkan polis ekipleri, yaşlı adamı gözaltına aldı. İki kişiyi yaraladıktan sonra evine çıkarak balkondan olup biteni izlediği iddia edilen şahıs, ekip arabasına bindirilerek götürüldü.