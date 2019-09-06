Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

İBB bünyesinde bulunan araçların Yenikapı'da toplanma işlemleri bugün de devam etti.

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Salih Uyan ile Dijital Dünyada E-beveyn Olmak'ı konuşuyoruz

Eğitimci, Yazar Salih Uyan ile dijital dünyanın ebeveynlerine seslendiği Dijital Dünyada E-beveyn Olmak kitabı için bir araya gedik.