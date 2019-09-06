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Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

At arabasıyla hurda toplayan şahıs, yol kenarındaki trafik işaret levhalarını yerinden söküp götürdü.

DHA | 06.09.2019 - 13:53..
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Necati Sezen Sokak'ta at arabası kullanan kişinin yol kenarlarındaki trafik işaret levhalarını söktüğünü görenler, polise ihbarda bulundu.

"BUNLARI SÖKMEDİM, YOL KENARINDA BULDUM"

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik levhalarını yüklediği at arabasıyla kaçmaya çalışan A.K.'yi yakaladı. Polisin levhaları nereden aldığını sorması üzerine "Bunları sökmedim, yol kenarında buldum" diyen A.K., gözaltına alındı. A.K., at arabası ile birlikte emniyete götürüldü.

Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

Söktüğü trafik levhalarını at arabasına yükledi

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