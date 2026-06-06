Son günlerde herkes bunu yapıyor: Balkona neden alüminyum folyo asılıyor

Özellikle şehir hayatında evlerin balkon ve pencerelerine tüneyen güvercinler, geride bıraktıkları pislikler ve oluşturdukları kirlilik nedeniyle ev sahipleri için büyük bir baş ağrısına dönüşebiliyor.

Birçok kişi kuşları kaçırmak için farklı yöntemler denerken, Arjantin basınında yer alan habere göre hem sıfır maliyetli hem de sevimli dostlarımıza asla zarar vermeyen bir formül öne çıkıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu pratik yöntem, çevre dostu yapısıyla da tam not alıyor.

Alüminyum folyo güvercinleri neden korkutuyor?

Bu yöntemin işe yaramasının arkasındaki sır tamamen "ışık yansımaları" ile ilgili. Alüminyum folyo, üzerine gelen güneş ışığını güçlü bir şekilde yansıtır. Rüzgarın etkisi ve güneşin açısına göre bu parıltılar sürekli olarak yön değiştirip ani flaş patlamaları gibi parıldar.

Güvercinlerin göz yapısı bu ani ışık çakmalarından oldukça rahatsız olur ve bunu bir tehlike, bir alarm durumu olarak algılarlar. Sonuç olarak, kendilerini güvende hissetmedikleri bu alanlardan hızla uzaklaşarak dinlenmek için daha sakin ve karanlık noktalar ararlar.

Balkon ve pencerelere nasıl uygulanır?

Alüminyum folyodan yaklaşık 20 ila 30 santimetre uzunluğunda birkaç şerit kesin. Bu şeritleri balkon korkuluklarına, pencere pervazlarına veya kuşların sıkça konduğu yerlere bağlayın. Şeritlerin alt kısımlarının boşta kalmasına dikkat edin, böylece rüzgarda kolayca dalgalanabilirler. Görsel etkiyi artırmak için bu şeritleri farklı noktalara dağıtın. Zamanla yırtılan ya da parlaklığını kaybeden şeritleri yenileriyle değiştirin.

Eğer şeritlerin sallanmasını istemiyorsanız, folyoları elinizle sıkarak küçük toplar haline getirebilirsiniz. Bu gümüş renkli topları saksıların içine, pencere önündeki mermerlere veya köşelere yerleştirin. Şeritler kadar olmasa da yaydıkları yansımalar kuşların o bölgeye yaklaşmasını büyük ölçüde engelleyecektir.