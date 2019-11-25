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Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, Xperia cep telefonlarına önceden kurduğu ve devam etmeyi planladığı birçok hizmeti sonlandırdı.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 10:50..
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Bir önceki çeyrekte yalnızca 600 bin akıllı telefon satan Sony, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Yeni gelen bilgilere göre, şirketin akıllı telefon bölümünün çöküşü hızla devam ediyor.

Örneğin 2017 yılında 13.5 milyon akıllı telefon satmayı başaran Sony, geçtiğimiz yıl 6.5 milyon telefon satarak beklentileri karşılayamadı.

UYGULAMA HİZMETLERİ DE SONLANIYOR

Sony bu düşüşe, piyasaya daha az akıllı telefon sürerek cevap verdi ve Xperia cep telefonlarına önceden kurduğu ve devam etmeyi planladığı birçok hizmeti aniden sonlandırdı.

sony

BİRÇOK HİZMET SONLANIYOR

Sony'nin e-posta uygulaması, Xperia 5'ten daha eski akıllı telefonlarda artık kullanılmayacak. Ayrıca şirket, kullanıcıları yazılım güncellemeleri konusunda bilgilendiren bülten hizmetini de kapatma kararı aldı.

Her ne kadar bu servis 16 Aralık'tan itibaren kapatılacak olsa da Sony, kullanıcılara güncelleme bildirimi göndermeye devam edecek.

Son olarak; Sony Album uygulaması, 31 Mart 2020 tarihine kadar Amazon sunucularında fotoğraf yedekleme özelliğini kaybedecek.

sony

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Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

Sony, bazı akıllı telefon hizmetlerini kapatıyor

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