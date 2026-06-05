Eşcinsel flört uygulamasında paylaşılan videoya "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" soruşturması: 1 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir eşcinsel flört uygulamasında paylaşılan bir video hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, başka sosyal medya platformlarında da dolaşıma giren videoda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturabilecek nitelikte söz ve beyanların tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımın yapıldığı hesap ve ilgili internet sitesi hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucunda paylaşımı yaptığı tespit edilen K.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edileceği belirtildi.