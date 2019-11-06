Soygun için Bakü'den İstanbul'a geldiler

Bakü'den gelip İstanbul'da 250 bin dolarlık soygunu gerçekleştiren Azerbaycan uyruklu soygunculardan biri polis tarafından yakalanırken, isimleri tespit edilen maskeli silahlı diğer şebeke üyelerini yakalamak için çalışmalar sürdürüyor.

250 bin dolarlık soygun anı güvenlik kamerasında VİDEO

1 AYDA 2 SOYGUN

Fatih'te 8 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen ilk olayda silahlı ve maskeli olarak tekstil firmasına gelen iki şüpheli, içeride bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 130 bin doları alıp yaya olarak kaçarken güvenlik kameralarına yakalandılar.

SORUŞTURMA SÜRERKEN İKİNCİ SOYGUN

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis maskeli soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürerken bir soygun daha oldu. Bu defa 1 Kasım 2019'da Fatih'te bir kargo şirketine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 120 bin doları çaldı.

BİR ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Vali V., kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin sorgusunda iki soygunu da aynı çetenin yaptığı tespit edildi. Polis şüphelilerin Bakü'den soygun yapmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, soygunları yaptıktan hemen sonra kaçtıklarını belirlendi.

ÜST ÜSTE GİYİNMİŞLER

Şüphelilerin çaldıkları paraları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için olaylar sırasında üst üste kıyafetler giydikleri, kaçarken de olay sırasındaki kıyafetlerini çıkardıkları belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI POLİS DİĞERLERİNİ ARIYOR

Polis soygunlara katılan diğer şüphelilerinde kimliğini tespit etti. Soygun çetesinin firari üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan mahkemeye sevk edilen Vali V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.