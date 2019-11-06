taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7537
Euro
6.3831
Altın
1488.91
Borsa
101424.9
Gram Altın
275.155
Bitcoin
53741.44

Soygun için Bakü'den İstanbul'a geldiler

İstanbul'da bir tekstil firması ve kargo şirketini soyan Azerbaycan uyruklu hırsızlar, toplam 250 bin dolar çaldı.

DHA | 06.11.2019 - 16:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakü'den gelip İstanbul'da 250 bin dolarlık soygunu gerçekleştiren Azerbaycan uyruklu soygunculardan biri polis tarafından yakalanırken, isimleri tespit edilen maskeli silahlı diğer şebeke üyelerini yakalamak için çalışmalar sürdürüyor.

250 bin dolarlık soygun anı güvenlik kamerasında VİDEO

1 AYDA 2 SOYGUN

Fatih'te  8 Ekim  2019 tarihinde meydana gelen ilk olayda silahlı ve maskeli olarak tekstil firmasına gelen iki  şüpheli, içeride  bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 130 bin doları alıp yaya olarak kaçarken güvenlik kameralarına yakalandılar.

SORUŞTURMA SÜRERKEN İKİNCİ SOYGUN

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis maskeli soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürerken bir soygun daha oldu. Bu defa 1 Kasım 2019'da Fatih'te bir kargo şirketine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 120 bin doları çaldı.

BİR ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Vali V., kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin sorgusunda iki soygunu da aynı çetenin yaptığı tespit edildi. Polis şüphelilerin Bakü'den soygun yapmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, soygunları yaptıktan hemen sonra kaçtıklarını belirlendi.

ÜST ÜSTE GİYİNMİŞLER

Şüphelilerin çaldıkları paraları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için olaylar sırasında üst üste kıyafetler giydikleri,  kaçarken de olay sırasındaki kıyafetlerini çıkardıkları belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI POLİS DİĞERLERİNİ ARIYOR

Polis soygunlara katılan diğer şüphelilerinde kimliğini tespit etti. Soygun çetesinin firari üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan mahkemeye sevk edilen Vali V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soygun için Bakü'den İstanbul'a geldiler

Soygun için Bakü'den İstanbul'a geldiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

390
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

51
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

123
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

410
Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

309
Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

381
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir