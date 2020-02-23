Bakan Soylu, Van'daki depremin bilançosunu açıkladı

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem Van'ı da salladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

7 ÖLÜ 5 YARALI

İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR

Soylu yaptığı açıklamada "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.