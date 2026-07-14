Soyuz uzay aracı ISS'e iki Rus kozmonotu taşıyor

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) üst düzey yöneticileri, bugün nadir görülen etkinlik vesilesiyle bir araya geldi.

NASA astronotu Anil Menon ile Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina, TSİ 17.47’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-29 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

Mürettebat ve Soyuz aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra yörüngeye ulaştı. Mürettebat, böylece ISS’ye yaklaşık üç saat sürecek yolculuğuna başlamış oldu.

8 AYLIK GÖREV

ISS’ye kenetlenmenin TSİ 20.56’da gerçekleşmesi bekleniyor. Kenetlenmeden kısa süre sonra ise Soyuz ile ISS arasındaki kapakların açılması ve mürettebatın istasyona geçmesi planlanıyor. Mürettebatın ISS’de yaklaşık sekiz ay kalmaları ve görevlerini tamamlamanın ardından önümüzdeki yıl nisan ayında dünyaya dönmeleri bekleniyor.

BAYKONUR ÜSSÜ'NÜ ZİYARET EDEN İLK NASA YÖNETİCİSİ

Fırlatma, Roskosmos Başkanı Dmitry Bakanov ve NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından birlikte takip edildi. Isaacman, 2018’den bu yana Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur üssünü 8 yıl sonra ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu.

Rusya ve ABD arasındaki bu şekildeki temaslar, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde engellenmişti.