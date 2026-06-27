SpaceX, Nasdaq-100 endeksine dahil oluyor

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), sermaye piyasalarında önemli bir eşiği daha geride bırakıyor. Nasdaq tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 7 Temmuz'da piyasa açılışından hemen önce Nasdaq-100 endeksine resmen dahil edilecek.

NASDAQ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Nasdaq'ın duyurusunda, SpaceX'in belirtilen tarihten itibaren Nasdaq-100 endeksinin bileşenlerinden biri olarak işlem göreceği bildirildi. Böylece şirket, endekste yer alan dünyanın en büyük finans dışı teknoloji şirketleri arasına katılmış olacak.

SpaceX hisseleri ise 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

YATIRIMCILARIN YAKIN TAKİBİNDE

Teknoloji ve büyüme odaklı şirketleri bünyesinde barındıran Nasdaq-100 endeksine dahil olmak, şirketler açısından uluslararası yatırımcı görünürlüğünü artıran önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Endekse girişin, SpaceX hisselerine yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini destekleyebileceği ifade ediliyor.

800 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE VARLIK TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Nasdaq-100 endeksi, Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 finans dışı şirketin performansını ölçüyor. Endeks, dünya genelinde toplam büyüklüğü 800 milyar doların üzerinde olan 200'den fazla yatırım ürünü tarafından referans alınırken, küresel yatırım piyasalarının en yakından takip edilen teknoloji endeksleri arasında yer alıyor.