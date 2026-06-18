Stellantis, katı hal batarya teknolojisini test etmeye başladı

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, elektrikli araçların geleceğini şekillendirecek katı hal batarya teknolojisinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Şirket, Factorial ortaklığıyla geliştirilen gelişmiş FEST katı hal bataryasını bir Dodge Charger Daytona test aracına entegre ederek yol programını başlattı.

DAHA UZUN MENZİL VE HIZLI ŞARJ İMKANI

Kilogram başına 375 Wh enerji yoğunluğuna sahip olan bu yeni hücreler, sadece 18 dakikada yüzde 15'ten yüzde 90 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Sıra dışı batarya teknolojisi aynı zamanda eksi 30 ile 45 derece arasındaki zorlu hava sıcaklıklarında bile yüksek güvenilirlik performansı sergiliyor.

MEVCUT ÜRETİM HATLARIYLA TAM UYUMLU

Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Ned Curic, bu teknolojinin daha düşük maliyet ve daha uzun menzil potansiyeli sunduğunu belirtti.

Curic ayrıca, FEST teknolojisinin mevcut lityum iyon batarya üretim süreçleriyle yüksek uyumluluk göstererek seri üretime geçişi kolaylaştıracağını vurguladı.

Mühendisler, katı hal hücrelerinin performansını en üst düzeye çıkarmak için Stellantis patentli yenilikçi bir mekanik mimari ve özel kontrol sistemleri geliştirdi.

Başlatılan kapsamlı yol testleri ve kalibrasyon programı ile bataryanın farklı sürüş ve şarj koşulları altındaki güvenliği detaylıca doğrulanacak.