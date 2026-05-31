Stellantis ve Jaguar Land Rover, ABD pazarı için el sıkıştı

Sürdürülebilir büyüme hamlesini güçlendirmeyi hedefleyen Stellantis ve Jaguar Land Rover, ABD genelinde ürün geliştirme fırsatlarını değerlendirmek üzere bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma yaptı.

İki büyük üretici, teknoloji geliştirme alanlarında sinerji oluşturarak her iki şirket için de yeni değerler yaratmayı amaçlıyor.

STELLANTIS CEPHESİNDEN ORTAKLIK AÇIKLAMASI

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, iş ortaklarıyla ürün ve teknoloji geliştirme alanlarında sinerji yakalamanın anlamlı faydalar sağlayacağını belirtti.

Filosa, bu hamleyle müşterilerin sevdiği ürün ve deneyimleri sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

JAGUAR LAND ROVER GELECEĞE ODAKLANIYOR

Jaguar Land Rover Genel Müdürü PB Balaji ise markayı geleceğe taşırken iş birliklerinin çok önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Balaji, bu ortaklığın ABD pazarı için uzun vadeli büyüme planlarını destekleyecek birbirini tamamlayan yetkinlikler sunacağını dile getirdi.

İki dev marka arasında yapılan bu ön görüşmelerin ve olası iş birliklerinin resmi olarak hayata geçirilmesi, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.

Sürecin tamamlanması için tarafların önümüzdeki dönemde bağlayıcı nihai anlaşmaları imzalaması gerekiyor.