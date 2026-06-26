Su faturaları tarihe karışabilir: Evler artık kendi suyunu üretecek

Japonya'nın özellikle nüfusun azaldığı kırsal bölgelerinde, kilometrelerce uzanan su boru hatlarının bakımı yerel yönetimler için hem çok maliyetli hem de sürdürülemez bir hal aldı.

Tokyo merkezli WOTA şirketi tarafından geliştirilen "WOTA BOX" isimli cihaz, geleneksel su altyapısını tamamen devre dışı bırakıyor.

Bir çamaşır makinesi boyutunda olan bu cihaz, evdeki lavabo ve çamaşır makinesinden gelen atık suyu alıyor, ileri teknoloji filtreleme ve kimyasal dezenfeksiyon yöntemleriyle %97 oranında arıtıyor.

Arıtılan bu su, ev içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Elde edilen suyun kalitesi, Japonya’nın içme suyu standartlarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini bile karşılıyor.

Hem tasarruf hem de afetlere karşı güvenlik

Altyapı maliyetlerini düşüren bu yöntem, aynı zamanda afet dönemlerinde büyük bir avantaj sağlıyor.

Özellikle deprem gibi su hatlarını tahrip eden büyük felaketlerin ardından, bu cihazlara sahip evler dışarıdan suya ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebiliyor.

Denemeler başladı

Ocak 2026 itibarıyla Akita ve Ishikawa gibi bölgelerde saha denemeleri başlayan teknoloji, bölge halkından da olumlu not aldı. Japonya hükümeti de bu merkezi olmayan su sistemine desteğini resmileştirdi.

Haziran 2025'te kabul edilen ulusal strateji kapsamında, hükümet geleneksel boru hatları yerine bu tarz bağımsız çözümleri destekleyeceğini açıkladı.

Şimdilik kırsal kesimdeki su sorununa çözüm olarak geliştirilen bu sistem, yakın gelecekte şehirlerdeki su tüketim alışkanlıklarını da temelden değiştirebilir.