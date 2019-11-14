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Su şişesinin içinden kireç sökücü çıktı

Kocaeli'de okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki kireç çözücüyü içen liseli, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 14.11.2019 - 08:51..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatleride yaşanan olayda, 9'uncu sınıf öğrencisi A.T., teneffüste kantinden pet şişe içinde su satın aldı.

Şişeden bir yudum içti, ancak tadındaki değişikliği fark edip tükürdü.

KİREÇ SÖKÜCÜ ÇIKTI

Talihsiz öğrenci, durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler, pet şişedeki sıvının kantinde temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğunu tespit etti. A.T., hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıvıyı tükürmesi sayesinde A.T.'nin organlarında zarar oluşmadığı, sadece dudakları ile ağzında kızarıklık olduğu belirlendi.

Su şişesinin içinden kireç sökücü çıktı

YANLIŞLIKLA ARAYA KARIŞMIŞ

Liseli öğrenci bir süre müşahede altında tutulup, taburcu edildi. Hastane polisi çocuğun ifadesini alırken, kantin işletmecisi K.E.'nin de ifadesine başvuruldu. K.E. ifadesinde, eşinin kantine temizliğe geldiğini, temizlik yapmak için pet su şişesine kireç çözücü koyduğunu, koli ile gelen suları tezgaha yerleştirirken bu şişenin araya karıştığını anlatarak, öğrenciye yanlışlıkla verildiğini söyledi.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Okul yetkililerinden biri de nöbetçi öğretmenin duruma hemen müdahale ettiğini belirterek, "Kantinde temizlik için su şişesine kireç çözücü konulmuş. Kantincinin eşi temizlik yaptıktan sonra şişeyi, dolaba koymayı unutmuş. Pet şişe, yeni gelen suların arasına karışmış. Yanlışlıkla öğrenciye verilmiş. Öğrenci bir yudum alıp, sıvıyı tükürüyor. Nöbetçi öğretmen hemen ağzını yıkatarak, hastaneye kaldırılmasını sağlıyor." dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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