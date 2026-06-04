Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri yetiştiricilerine üretime ara verebilmeleri için bir yıl süre tanıyabilecek, talep halinde bu süre bir defalığına bir yıl daha uzatılabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretime ara vermek isteyen müteşebbis, gerekçesini belirten dilekçesiyle Bakanlık il müdürlüğüne müracaat edecek.

İl müdürlüğü, müteşebbisin dilekçesini görüşüyle birlikte Bakanlık merkez teşkilatına gönderecek. Bakanlık merkez teşkilatı, müteşebbise üretime ara vermesi için bir yıl süre verebilecek. Bu sürenin sonunda müteşebbisin talebi durumunda en fazla bir yıl daha ek süre tanınabilecek.

Müteşebbis su kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde bir kez üretime ara verebilecek. Ara verme süresi sonunda üretime başlamayan müteşebbisin su ürünleri yetiştiricilik belgesi il müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca iptal edilecek.

KARAR, SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE UYGULANACAK

Su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapılan kaynaktaki su miktarının, üretim veya avcılık yapılamayacak kadar azaldığı veya tamamen kuruduğu durumlarda bu madde uygulanmayacak.

Devletin ilan ettiği doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi mücbir sebepler nedeniyle müteşebbisin üretime ara vermek için müracaatı durumunda ara verme süresi, Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek.

18 AY İÇİNDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ ALMAYANLARIN PROJESİ İPTAL EDİLECEK

Su veya arazi kira sözleşmesinin son yapılanının başlangıç tarihinden itibaren 18 ay içinde su ürünleri yetiştiricilik belgesini almayan müteşebbisin projesi iptal edilecek.

DENİZ VEYA BARAJ GÖLÜNDE AĞ KAFESTE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRENLER

Deniz veya baraj gölünde ağ kafeste su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesisin, üçer yıllık dönem içinde onaylı proje kapasitesinin yüzde 75'inin altında üretimi halinde, proje kapasitesi ve tahsis edilen su alanı yeniden belirlenecek.

Tesise ait yeni proje kapasitesi ve tahsis edilen su alanı tesis denetim raporları, nakil belgeleri ve izleme sistemlerinden elde edilen veriler esas alınarak il müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek. Yeni kapasite ve tahsis edilen su alanı, il müdürlüğünce müteşebbise tebliğ edilecek.

REVİZE PROJE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE ONAYLATILACAK

Müteşebbis, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde belirlenen yeni kapasite ve tahsis edilen su alanına uygun olarak hazırlatacağı revize projesini onaylatacak, buna göre üretim yapacak.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Devir işlemi tamamlanmış projeler için 60 gün içinde su ürünleri yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi zorunlu olacak. Tesislerin bu sürede belge düzenlenmeyen projeleri iptal edilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İSTİHDAM ŞARTININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde ve kuluçkahanelerinde üretim kapasitelerine göre su ürünleri konusunda eğitim veren en az 4 yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartıyla teknik personel olarak istihdam edilecek.

Kuluçkahanelerdeki "kapasiteye bakılmaksızın en az bir teknik personel istihdam edilmesi" ve "teknik sorumlu müdür görevlendirilmesi" şartı kaldırıldı.