Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada istenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Savcısı Hüseyin Koca tarafından hazırlanan iddianamede Çağatay A. ve Berk A. şüpheli, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer aldı.

39'AR YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, iki şüpheli için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

29 MAYIS'TA DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.