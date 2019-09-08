Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini konu edinerek; "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." demişti.

Bu açıklamanın ardından kamuoyu "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusunu konuşmaya başladı. Bakan Soylu bu sorulara cevap verdi "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmayacak" dedi.

Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması VİDEO



"İSTANBUL SEÇMENİ HİZMET BEKLİYOR"

İçişleri Bakanı'nın açıklamaları şu şekilde; "İstanbul, haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da belediye başkanı seçilme kararıdır. Bu hem demokratik hem de hukuki bir karardır. İstanbul seçmeninin oy vermesinin bir tek sebebi var; İBB yönetiminin bana vereceği hizmeti, organize et. Çöpümü topla, suyumu akıt, ulaşım imkanlarını sağla. Bir belediye bunun için seçilir. Bir belediye ülke yönetmek için seçilmez.

Türkiye politikalarına hevesli olabilirsiniz, hepimiz buralar aydan gelmedik. Bu milletin içinden geldik. Arkamızda büyük lobiler de yok. Bunu arzu da edebilirsiniz ama önce işinizi yapacaksınız.

BEN İSTANBUL SEÇMENİ OLARAK DİYARBAKIR'A SELAM GÖNDERMEDİM

Biz, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinin alınmasının terörle irtibatlı olmalarından dolayı olduğunu ifade ettim. Ben de İstanbul seçmeniyim, ben selam falan göndermedim. Terörist cenazelerine katılanlara, ben selam göndermedi. Hanımla da konuştum o da göndermemiş. Bütün bunlar bir belediye başkanının yapması gereken işlerin çok üstündedir. Ama bunu ben değil, seçmen değerlendirir.

BEN BAKAN OLARAK UYARDIM

Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Ben İçişleri Bakanı olarak onlara destek veren kişiyi uyarmak hakkım. Milyonlarca insan bundan etkileniyor. Bu mücadele yapılırken de bu mücadelenin yapıldığı kesime moral verenlere de söz söyleme hakkımız olsun.

CHP'lilere söylemek istiyorum: Atatürk'ün fotoğrafını veriyorsunuz, bununla neyi ifade etmeye, neyi örtmeye çalışıyorsunuz? Aklınıza burada neler oluyor? Hiç mi aklınıza gelmedi.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Terörü destekliyorsanız, teröre yardım ve yataklık yapıyorsanız, terörle irtibatınız varsa elbette devlet burada gereğini ortaya koyar. Ama ne İstanbul ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kurtarabilmek için bunu çarpıtıyorlar. Bunu sulandırmaya çalışan bir değerlendirmedir."