Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı öldürüldü

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta öldürülen, İranlı Generel Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından biri olan, İranlı komutan Asgar Paşapor'un Suriye'de öldürüldü.

HALEP'TE MUHALİFLERLE ÇATIŞIRKEN ÖLDÜ

İran devlet televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldü.

Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİN 400 KİŞİ ÖLDÜ

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.