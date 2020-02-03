taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9848
Euro
6.6127
Altın
1574.08
Borsa
119284.66
Gram Altın
303.125
Bitcoin
55905.46

Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşapor'un, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

AA | 03.02.2020 - 18:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta öldürülen, İranlı Generel Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından biri olan, İranlı komutan Asgar Paşapor'un Suriye'de öldürüldü.

HALEP'TE MUHALİFLERLE ÇATIŞIRKEN ÖLDÜ

İran devlet televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldü.

Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİN 400 KİŞİ ÖLDÜ

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

İlginizi Çekebilir
Miçotakis ile Selman bir araya geldi
Miçotakis, yatırımcıları Yunanistan'a çekmek için Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi.
Jeff Bezos bir günde 48 milyar TL kazandı
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar (48 milyar TL) arttı.
Çin'de koronavirüs bilançosu
Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 361’e ulaştı" dedi.
Somali çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan etti
Somali Tarım Bakanlığı, çöl çekirgesi istilası sebebiyle ülkede acil durum ilan edildiğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

977
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2697
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

273
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

110
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

459
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

233
Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

684
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir