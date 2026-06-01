Sultangazi'de şarjda unutulan telefondan yangın çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerine bulunan 5 katlı binanın birinci katında, saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangına, şarja takılı şekilde unutulan bir cep telefonunun sebebiyet verdiği tespit edildi.

Ev sahibinin oğlu, yangını fark etmesi üzerine hızla dışarı çıkarken, kısa sürede daireyi yoğun dumanlar kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YARALI YOK

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan Eren Özekin, şunları söyledi:

"Hanım aradı, yangın çıktığını söyledi. Biz de koşarak geldik. Hemen çocukları falan çıkardık. Arkadaş telefondan yangın çıktığını söyledi. Kendisi lavaboya gitmiş, lavabodan dönünce yangın olduğunu söylemiş. İçeriye giremedik. Allah'tan çocuklara da herhangi bir şey olmadı. Hepsini çıkardık dışarıya, sağ salim. Allah'a şükür. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir problem çıkmadan bu işten inşallah kurtuluruz. İtfaiye hemen geldi, Allah razı olsun arkadaşlardan. Hemen geldiler, müdahale ettiler. 3 kişi yaşıyordu ve kimsede de hiçbir sıkıntı yok. Hepsi sağ salim çıktı."

ŞARJDA UNUTULAN TELEFON

İlk değerlendirmelere göre bir cep telefonunun şarjda unutulmasının yangına sebebiyet verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.