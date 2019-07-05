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Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sokak ortasında kurşunların hedefi olan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis saldırganları arıyor.

DHA | 05.07.2019 - 09:34..
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İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi, silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi, hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

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