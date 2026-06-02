Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Hadjal: İsrail askerlerinin cinsel saldırısına uğradım

İsrail'in, Gazze'ye ablukayı kaldırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı aşağılık işkenceler ortaya çıkıyor.

Filo'nun seferinde İsrail askerleri tarafından alıkonan Fransız kadın aktivist, İsrail askerlerinin cinsel saldırısını anlattı.

"ELLERİMİZİ BAĞLAYIP DİZ ÇÖKTÜRDÜLER"

38 yaşındaki aktivist Meriem Hadjal, bulunduğu teknenin 18 Mayıs'ta İsrail askerlerinin müdahalesine uğradığını, erkek aktivistlerin ellerini bağladığını ve tüm aktivistlerin bir gemiye götürüldüklerini belirterek şunları anlattı:

"Bu askeri gemiye geldiğimizde şiddet hemen başladı. Erkek, kadın hepimiz ellerimiz sıkıca bağlı şekilde dizlerimizin üzerine çökmeye zorlandık. Ardından sıcak kıyafetlerimiz, hırkalarımız, kefiyelerimiz, atkılarımız, kazaklarımız, spor ayakkabılarımız çıkarıldı. Asla onlara bakmadık, kafamızı eğmek zorundaydık, kafamızı yere doğru bastırıyorlardı."

"İŞKENCE GÖRDÜK"

Gemide 4 konteynerin bulunduğu söyleyen Hadjal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konteynerden birer birer geçiyorduk; erkek, kadın. Dövüldük, cinsel saldırıya uğradık, işkence gördük, hayal edilemeyecek şekilde şiddet gördük. Birçoğumuz fiziksel ve ayrıca psikolojik travma yaşıyoruz.

4 konteynerden oluşan, işkence gemisi olarak adlandırdığımız bu gemide hapishane kurmuşlardı. (Siyah oda) Burada şiddet ve işkence gördük, darbedildik."

"TECAVÜZE UĞRAYACAĞIMI SANDIM"

Siyah oda olarak adlandırılan konteynerden geçen arkadaşlarının çığlıklarını duyduğunu anlatan Hadjal, "Dehşete kapıldım. Tecavüze uğrayacağımı sandım. Korkunç bir cinsel saldırıya uğradım. Gerçekten insanlık dışıydı." dedi.

Hadjal, girdiğinde konteynerin içinde İsrailli askerlerin ve bir aktivistin bulunduğunu belirterek "Girdiğimde (aktivist) arkadaşlarımdan biri pantolonu indirilmiş şekilde yüzüstü yere uzanmış haldeydi. İç çamaşırı görünüyordu." şeklinde konuştu.

CİNSEL SALDIRIYI ANLATTI

Kendisini de çekerek ve ensesine baskı uygulayarak içeriye aldıklarını söyleyen Hadjal, siyah odada İsrailli askerin göğsüne dokunarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

"BAŞIMA TOKATLAR ATTI"

Hadjal, "Bir ara bana 'Benimle gel' diyordu. Onu takip etmeyi reddediyordum, durdum. Ve o an başıma tokat atmaya başladı. Yüzümü koruyordum. Son derece sağır edici tokatlardı." diyerek, konteynerdeki İsrailli askerlerden birinin de kendisini saçlarından tuttuğunu dile getirdi.

Sağ tarafında bulunan askerin kaburgalarına sert bir diz darbesi indirdiğini aktaran Hadjal, "'Bana yüzünü göster' diyordu. Ben kafamı kaldırmak istemiyordum ve bana sert tokatlar attı." ifadelerini kullandı.

"YERDE KAN İZLERİ GÖRDÜM"

Bir askerin kendisini konteynerin kapısına doğru götürdüğünü anlatan Hadjal, yerde kan izleri gördüğünü ve ardından kendisini başka askerlerin de beklediğini düşündüğü için ilerlemekten korktuğunu söyledi.