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Süper Lig'de transfer dönemi resmen başladı

Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün başladı.

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Süper Lig'de transfer dönemi resmen başladı
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Uçak takipleri, kağıt üstünde yapılan kadro dizilişleri, kurulan hayaller...

Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı...

Türk takımlarının yaklaşık 2 buçuk ay boyunca kadrolarını şekillendireceği süreç, taraftarlar tarafından yine ilgiyle takip edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlamış oldu.

4 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Transfer dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde ise sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi