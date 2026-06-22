Süper Lig'de transfer dönemi resmen başladı
Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün başladı.
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Uçak takipleri, kağıt üstünde yapılan kadro dizilişleri, kurulan hayaller...
Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı...
Türk takımlarının yaklaşık 2 buçuk ay boyunca kadrolarını şekillendireceği süreç, taraftarlar tarafından yine ilgiyle takip edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlamış oldu.
4 EYLÜL'DE SONA ERECEK
Transfer dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde ise sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi