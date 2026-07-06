Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekim tarihi açıklandı
TFF, Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün 9 Temmuz Perşembe günü belli olacağını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun programına dair bir açıklama yaptı.
Federasyon, ligde yeni sezon için fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
FİKSTÜR 9 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK
TFF'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
“"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."”